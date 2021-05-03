На трассе Львов-Луцк обвалился мост и заблокировал дорогу
Фото: мост перекрыл дорогу (VARTA1)
В понедельник, 3 мая, на автодороге Львов–Луцк в селе Гаек произошел обвал моста. Дорога была заблокирована.
Об этом сообщает местное издание VARTA1.
Вследствие обвала возникли осложнения в движении транспорта. В результате инцидента пострадавших нет.
Возможные варианты объезда участка - дорога "Жовква-Червоноград" и дорога "Буск-Лопатин".
Напомним, в марте в Волынской области обрушился мост. В результате происшествия пострадали пять человек.
Кроме того, в Полтаве обрушились строительные леса. В результате инцидента пострадали четыре человека.
Недавно в Ивано-Франковской области в селе Корнич, Коломыйский район, произошла авария с участием пассажирского автобуса. Два человека погибли и еще шесть получили ранения.