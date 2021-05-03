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На трассе Львов-Луцк обвалился мост и заблокировал дорогу

Новина українською → Понедельник 03 мая 2021 23:39
На трассе Львов-Луцк обвалился мост и заблокировал дорогу Фото: мост перекрыл дорогу (VARTA1)
Автор: Даша Харченко

В понедельник, 3 мая, на автодороге Львов–Луцк в селе Гаек произошел обвал моста. Дорога была заблокирована.

Об этом сообщает местное издание VARTA1.

Вследствие обвала возникли осложнения в движении транспорта. В результате инцидента пострадавших нет.

Возможные варианты объезда участка - дорога "Жовква-Червоноград" и дорога "Буск-Лопатин".

Напомним, в марте в Волынской области обрушился мост. В результате происшествия пострадали пять человек.

Кроме того, в Полтаве обрушились строительные леса. В результате инцидента пострадали четыре человека.

Недавно в Ивано-Франковской области в селе Корнич, Коломыйский район, произошла авария с участием пассажирского автобуса. Два человека погибли и еще шесть получили ранения.

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