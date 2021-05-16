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На трассе Киев-Чоп во время движения сгорел рейсовый автобус

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Развадов, Воскресенье 16 мая 2021 13:21
На трассе Киев-Чоп во время движения сгорел рейсовый автобус Фото: на трассе Киев-Чоп сгорел автобус (фото lv.dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Утром 16 мая на автодороге Киев-Чоп во Львовской области загорелся рейсовый автобус. Инцидент произошел после 5:00 вблизи села Розвадов в Стрыйском районе.

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Когда произошло возгорание, в автобусе находилось 20 пассажиров и двое водителей, их эвакуировали. Никто из пассажиров и водителей не пострадал.

Пожар ликвидировали через полчаса после возгорания. Огонь уничтожил моторный отсек, кресла и обшивку салона. Что стало причиной пожара, сейчас устанавливают.

Напомним, в начале мая подобный инцидент произошел в Одесской области. На автодороге Киев-Одесса загорелся автобус компании "Эколайн", в котором находились 60 пассажиров.

А в Ивано-Франковской области в конце апреля при участии пассажирского автобуса произошла авария. Тогда два человека погибли и еще шесть получили ранения.

Кроме того, недавно во Львовской области на автодороге Львов-Луцк обвалился мост, заблокировав движение по этой трассе.

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