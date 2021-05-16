На трасі Київ-Чоп під час руху згорів рейсовий автобус

Вранці 16 травня на автодорозі Київ-Чоп у Львівській області загорівся рейсовий автобус. Інцидент стався після 5:00 поблизу села Розвадів у Стрийському районі.

Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій .

Коли сталося займання, в автобусі перебувало 20 пасажирів та двоє водіїв, їх евакуювали. Ніхто з пасажирів та водіїв не постраждав.

Пожежу ліквідували через півгодини після загоряння. Вогонь знищив моторний відсік, крісла та обшивку салону. Що стало причиною пожежі, наразі встановлюють.