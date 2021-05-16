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На трасі Київ-Чоп під час руху згорів рейсовий автобус

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Розвадів, Неділя 16 травня 2021 13:21
На трасі Київ-Чоп під час руху згорів рейсовий автобус Фото: на трасі Київ-Чоп згорів автобус (lv.dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Вранці 16 травня на автодорозі Київ-Чоп у Львівській області загорівся рейсовий автобус. Інцидент стався після 5:00 поблизу села Розвадів у Стрийському районі.

Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Коли сталося займання, в автобусі перебувало 20 пасажирів та двоє водіїв, їх евакуювали. Ніхто з пасажирів та водіїв не постраждав.

Пожежу ліквідували через півгодини після загоряння. Вогонь знищив моторний відсік, крісла та обшивку салону. Що стало причиною пожежі, наразі встановлюють.

Нагадаємо, на початку травня подібний інцидент стався в Одеській області. На автошляху Київ-Одеса загорівся автобус компанії "Еколайн", в якому перебували 60 пасажирів.

А в Івано-Франківській області наприкінці квітня за участі пасажирського автобусу сталася аварія. Тоді двоє людей загинули та ще шість отримали поранення.

Крім того, нещодавно у Львівській області на автодорозі Львів-Луцьк обвалився міст, заблокувавши рух цією трасою.

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