На трассе Киев-Чоп столкнулись два автомобиля: есть пострадавшие

В Львовской области в районе села Нагорное на трассе Киев-Чоп произошло ДТП - столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали шесть человек. Движение в обоих направления осложнено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Украины.
"По предварительной информации, в результате столкновения двух транспортных средств травмированы 6 человек", - отметили в полиции.
На участке трассы, где произошло ДТП, движение транспорта осложнено в обоих направлениях. "Патрульные организовали реверсное движение", - добавили в полиции.
Напомним, 18 июля на участке трассы Киев-Чоп в Львовской области перевернулась цистерна. В результате ДТП образовалась пробка на несколько километров в обе стороны.