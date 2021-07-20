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На трасі Київ-Чоп зіткнулися два автомобілі: є постраждалі

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Львівській області в районі села Нагірне на трасі Київ-Чоп сталася ДТП - зіткнулися два автомобілі. В результаті аварії постраждали шестеро людей. Рух в обох напрямках ускладнений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію України.

"За попередньою інформацією, в результаті зіткнення двох транспортних засобів травмовано 6 осіб", - зазначили в поліції.

На ділянці траси, де сталася ДТП, рух транспорту ускладнено в обох напрямках. "Патрульні організували реверсний рух", - додали в поліції.

Нагадаємо, 18 липня на ділянці траси Київ-Чоп у Львівській області перекинулася цистерна. В результаті ДТП утворився затор на кілька кілометрів в обидві сторони.

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