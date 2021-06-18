На трассе Киев-Чоп перевернулась цистерна: пробка на несколько километров

Во Львовской области на трассе Киев-Чоп в результате тройного ДТП перевернулась цистерна. До сих пор в районе аварии пробка на несколько километров в обе стороны.

Об этом говорится в сообщении полиции Львовской области .

Сообщается, что авария произошла еще утром в селе Кизлов Золочевского района. По данным полиции, легковые автомобили Infiniti и ВАЗ 2108 столкнулись с автоцистерной Mercedes Benz Actors, которая перевозила 20 тонн битума.

"В результате ДТП грузовик перевернулся. Ее водитель, а также водитель "восьмерки" получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в больницу. Диагнозы пострадавших уточняются. Водитель и трое пассажиров Infiniti телесных повреждений не получили", - говорится в сообщении.

Согласно данным сервиса Google Maps, по состоянию на 16:30 в районе аварии наблюдается пробка от Буска до Старого Милятина.