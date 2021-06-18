На трассе Киев-Чоп перевернулась цистерна: пробка на несколько километров
Во Львовской области на трассе Киев-Чоп в результате тройного ДТП перевернулась цистерна. До сих пор в районе аварии пробка на несколько километров в обе стороны.
Об этом говорится в сообщении полиции Львовской области.
Сообщается, что авария произошла еще утром в селе Кизлов Золочевского района. По данным полиции, легковые автомобили Infiniti и ВАЗ 2108 столкнулись с автоцистерной Mercedes Benz Actors, которая перевозила 20 тонн битума.
"В результате ДТП грузовик перевернулся. Ее водитель, а также водитель "восьмерки" получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в больницу. Диагнозы пострадавших уточняются. Водитель и трое пассажиров Infiniti телесных повреждений не получили", - говорится в сообщении.
Согласно данным сервиса Google Maps, по состоянию на 16:30 в районе аварии наблюдается пробка от Буска до Старого Милятина.
Напомним, ранее на трассе под Киевом произошло смертельное ДТП, в результате движение было ограничено.
А в Винницкой области смертельное ДТП устроил пьяный полицейский.