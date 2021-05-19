На трассе Киев - Чоп произошло тройное ДТП с погибшими

На трассе Киев - Чоп во Львовской области произошло тройное ДТП. В результате аварии погибли два человека.

Об этом говорится в сообщении управления ГСЧС во Львовской области .

"В результате ДТП погибли водитель и пассажирка, 1978 года рождения, из автомобиля Renault Kangoo", - говорится в сообщении.

Сообщается, что инцидент произошел ночью в селе Козева Стрыйского района. В частности, произошло столкновение трех автомобилей: Renault Kangoo с автовозом Scania и автомобилем Chevrolet Cruze.

Напомним, ранее в Ровенской области перевернулся пассажирский автобус. Всего в салоне было около 20 человек, четверых из них доставили в больницу.

До этого в Хмельницкой области произошло масштабное ДТП на трассе с возгоранием. В результате погибли четыре человека. По данным полиции, фура DAF выехала на встречную полосу и врезалась в микроавтобус "Мерседес Спринтер" и легковое авто "Опель Комбо".