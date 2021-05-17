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В Ровенской области перевернулся автобус с пассажирами: есть пострадавшие

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Ровенская область , Понедельник 17 мая 2021 12:05
В Ровенской области перевернулся автобус с пассажирами: есть пострадавшие Фото: в Ровенской области перевернулся автобус (facebook.com/police.in.Rivne.region)
Автор: Андрей Василюк

В селе Мирогоща Дубненского района Ровенской области 17 мая в 08:15 перевернулся автобус. Всего в салоне было около 20 пассажиров, четверых из них доставили в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области Facebook.

"ДТП произошло сегодня около 08:15 в селе Мирогоща. 28-летний житель, водитель маршрутного такси сообщением "Дубно-Ровно", избегая столкновения с автомобилем, который выезжал со второстепенной дороги, выехал на полосу встречного движения. После этого - на обочину, где допустил опрокидывание транспортного средства", - говорится в сообщении.

В больницу доставили четырех пассажиров. Их состояние сейчас оценивают медики. Всего в салоне автобуса находилось ориентировочно 20 человек.

Водитель по внешним признакам трезв, начато досудебное расследование

"Сейчас дорожное движение на указанном участке дороги частично затруднено. Его регулируют полицейские офицеры общины. На месте также работают спасатели", - сообщили в полиции.

Напомним, 16 мая в Харьковской области автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.

Ранее в Бердянском районе Запорожской области водитель легковушки в состоянии алкогольного опьянения совершил столкновение с микроавтобусом. В результате ДТП одна женщина погибла, еще шесть человек получили травмы.

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