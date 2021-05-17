В Ровенской области перевернулся автобус с пассажирами: есть пострадавшие

В селе Мирогоща Дубненского района Ровенской области 17 мая в 08:15 перевернулся автобус. Всего в салоне было около 20 пассажиров, четверых из них доставили в больницу.

"ДТП произошло сегодня около 08:15 в селе Мирогоща. 28-летний житель, водитель маршрутного такси сообщением "Дубно-Ровно", избегая столкновения с автомобилем, который выезжал со второстепенной дороги, выехал на полосу встречного движения. После этого - на обочину, где допустил опрокидывание транспортного средства", - говорится в сообщении.

В больницу доставили четырех пассажиров. Их состояние сейчас оценивают медики. Всего в салоне автобуса находилось ориентировочно 20 человек.

Водитель по внешним признакам трезв, начато досудебное расследование

"Сейчас дорожное движение на указанном участке дороги частично затруднено. Его регулируют полицейские офицеры общины. На месте также работают спасатели", - сообщили в полиции.