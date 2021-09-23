На трассе Киев-Чоп произошло массовое ДТП с пострадавшими

На трассе Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Вблизи села Белая Криница Ровенского района столкнулись четыре автомобиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС .

Авария произошла около 14:30. Столкнулись грузовой автомобиль, Citroen Jumper, Toyota RAV4 и BMW.

На место происшествия выезжали спасатели. Они отключили клеммы аккумуляторных батарей в автомобилях, а также помогли достать из изувеченного автомобиля пострадавшую женщину. Ее госпитализировали.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции, которая и выясняет все обстоятельства.

К оказанию помощи привлекали спецтехнику ГСЧС и пятерых спасателей.

Фото: ДТП на трассе Киев-Чоп (facebook.com/dsns.rivne)