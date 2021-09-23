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На трасі Київ-Чоп сталася масова ДТП з постраждалими

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Четвер 23 вересня 2021 15:39
На трасі Київ-Чоп сталася масова ДТП з постраждалими Фото: на трасі Київ-Чоп сталася ДТП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

На трасі Київ-Чоп сталася дорожньо-транспорта пригода (ДТП). Поблизу села Біла Криниця Рівненського району зіткнулися чотири автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Аварія сталася близько 14:30. Зіткнулися вантажний автомобіль, Citroen Jumper, Toyota RAV4 та BMW.

На місце події виїжджали рятувальники. Вони відключили клеми акумуляторних батарей в автомобілях, а також допомогли дістати з понівеченого автомобіля потерпілу жінку. Її госпіталізували.

На місці ДТП працює слідчо-оперативна група поліції, яка і з’ясовує усі обставини.

До надання допомоги залучали спецтехніку ДСНС та п'ятьох рятувальників.

Фото: ДТП на трасі Київ-Чоп (facebook.com/dsns.rivne)

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