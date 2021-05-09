ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На трассе Киев - Чоп произошло ДТП с участием микроавтобуса, есть жертвы

Новина українською → Ровно, Воскресенье 09 мая 2021 19:13
На трассе Киев - Чоп произошло ДТП с участием микроавтобуса, есть жертвы Фото: ДТП на трассе Киев - Чоп (rv.dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

На трассе Киев - Чоп в аварии с участием микроавтобуса и легкового автомобиля погибли два человека. В том числе ребенок.

Об этом говорится в сообщении управления ГСЧС в Ровенской области.

Сообщается, что ДТП с участием Mercedes-Benz Sprinter и Audi произошло в Ровенском районе на трассе Киев-Чоп возле развлекательного заведения "Айвенго".

"Спасатели провели деблокирование травмированного водителя из автомобиля Mercedes-Benz Sprinter и мертвого водителя из Audi. Всего погибли два человека (из них один ребенок)", - говорится в сообщении.

Фото: ДТП на трассе Киев - Чоп (rv.dsns.gov.ua)

Также пострадал еще один человек в Audi. Таким образом, кроме погибших в аварии еще двое пострадавших. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции.

Напомним, ранее под Киевом водитель устроил сразу три ДТП, пытаясь сбежать от полиции. Кроме того, он сбил полицейского. В этих ДТП были повреждены легковой автомобиль, кроссовер Mazda и мотоцикл.

До этого в Киеве на Печерске автомобиль "Infiniti" врезался в столб. В результате погибла пассажирка авто, водитель и еще одна пассажирка получили ранения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия ДТП авария Жертвы
NEWS
Стычки с полицией и задержания: как проходят акции к 9 мая в Одессе
Стычки с полицией и задержания: как проходят акции к 9 мая в Одессе
DAILY
Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена