На трассе Киев - Чоп произошло ДТП с участием микроавтобуса, есть жертвы

На трассе Киев - Чоп в аварии с участием микроавтобуса и легкового автомобиля погибли два человека. В том числе ребенок.

Об этом говорится в сообщении управления ГСЧС в Ровенской области .

Сообщается, что ДТП с участием Mercedes-Benz Sprinter и Audi произошло в Ровенском районе на трассе Киев-Чоп возле развлекательного заведения "Айвенго".

"Спасатели провели деблокирование травмированного водителя из автомобиля Mercedes-Benz Sprinter и мертвого водителя из Audi. Всего погибли два человека (из них один ребенок)", - говорится в сообщении.

Фото: ДТП на трассе Киев - Чоп (rv.dsns.gov.ua)

Также пострадал еще один человек в Audi. Таким образом, кроме погибших в аварии еще двое пострадавших. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции.