На трассе Киев-Чоп за последние 7 лет дорожники высадили 3,5 тысяч деревьев, - "Укравтодор"

Как говорится в сообщении, пилотный проект OPRC запустили в 2014 году. Он финансируется Европейским банком реконструкции и развития, который является одним из крупнейших партнеров "Укравтодора", в рамках кредитного соглашения между Украиной и ЕБРР.

"В рамках контракта выполняются и другие работы, такие как устройства внешнего дорожного освещения в населенных пунктах вдоль обслуживаемой участка, установления метеостанций и устройство площадок габаритно-весового контроля", - отмечается в сообщении.

Также в "Укравтодоре" напоминают: при строительстве Киевской обходной дороги, которое планируется в рамках президентской программы "Большая стройка", тоже будут высаживаться деревья вместо срубленных.

В частности, речь идет о 2 лесных массивах, которыми будет проходить будущая дорога: Киевского и Клавдиевского лесхозов.