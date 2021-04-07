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На трассе Киев-Чоп за последние 7 лет дорожники высадили 3,5 тысяч деревьев, - "Укравтодор"

Автор: РБК-Украина

Эксплуатационное содержание международной трассы Киев - Чоп - не только о сохранности покрытия. За 7 лет вдоль 187 км трассы, которую обслуживает компания Onur по контракту OPRC (Output and Performance-based Road Contract), в полосах отвода высажено около 3 500 новых деревьев взамен удаленных аварийных.

Об этом сообщается на странице "Укравтодора" в Facebook.

Как говорится в сообщении, пилотный проект OPRC запустили в 2014 году. Он финансируется Европейским банком реконструкции и развития, который является одним из крупнейших партнеров "Укравтодора", в рамках кредитного соглашения между Украиной и ЕБРР.

"В рамках контракта выполняются и другие работы, такие как устройства внешнего дорожного освещения в населенных пунктах вдоль обслуживаемой участка, установления метеостанций и устройство площадок габаритно-весового контроля", - отмечается в сообщении.

Также в "Укравтодоре" напоминают: при строительстве Киевской обходной дороги, которое планируется в рамках президентской программы "Большая стройка", тоже будут высаживаться деревья вместо срубленных.

В частности, речь идет о 2 лесных массивах, которыми будет проходить будущая дорога: Киевского и Клавдиевского лесхозов.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявлял, что в рамках программы президента планируется отстроить до конца 2023 года всю сеть общегосударственных дорог (трасс между городами), за которую отвечает "Укравтодор" - это более 20 тысяч километров.

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Новости Украины Укравтодордеревья
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