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На трасі Київ-Чоп за останні 7 років дорожники висадили 3,5 тисяч дерев, - "Укравтодор"

Автор: РБК-Україна

Експлуатаційне утримання міжнародної траси Київ - Чоп - не лише про збереження покриття. За 7 років вздовж 187 км траси, яку обслуговує компанія Onur за контрактом OPRC (Output and Performance-based Road Contract), у смугах відведення висаджено близько 3 500 нових дерев замість видалених аварійних.

Про це повідомляється на сторінці "Укравтодору" у Facebook.

Як йдеться у повідомлені, пілотний проект OPRC запустили у 2014 році. Він фінансується Європейським банком реконструкції та розвитку, котрий є одним з найбільших партнерів "Укравтодору", в рамках кредитної угоди між Україною та ЄБРР. Контроль за експлуатацією виконує міжнародна компанія Egis. Контракт включає управління та обслуговування, роботи з благоустрою дороги, періодичний ремонт та аварійні роботи.

"У рамках контракту виконуються інші роботи, як от влаштування зовнішнього дорожнього освітлення в населених пунктах вздовж обслуговуваної ділянки, встановлення метеостанцій, влаштування майданчиків габаритно-вагового контролю", - зазначається у повідомленні.

Також в "Укравтодорі" нагадують: при будівництві Київської обхідної дороги, яке планується у рамках президентської програми "Велике будівництво", теж висаджуватимуться дерева замість зрубаних.

Зокрема, мова йде про 2 лісових масиви, котрими проходитиме майбутня дорога: Київського та Клавдієвського лісгоспів.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента і координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявляв, що у рамках програми президента планується відбудувати до кінця 2023 року усю мережу загальнодержавних доріг (трас між містами), за яку відповідає "Укравтодор" - це понад 20 тисяч кілометрів.

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Новини України Укравтодордеревья
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