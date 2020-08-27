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На трассе Киев-Чоп ограничат движение, будут садиться боевые истребители

Автор: Анастасия Рокитна

С 16:00 до 19:00 на участке автодороги М-06 Киев-Чоп между селами Крупец и Михайловка Радивиловского района военные самолеты будут отрабатывать посадку и взлет. Поэтому там будет ограничено движение.

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Об этом сообщает прес-служба "Укравтодора".

В пресс-службе посоветовали делать объезд через село Гнильчье.

"Данные учения являются необходимым элементом подготовки и отработки определенных задач по назначению авиационных, зенитных ракетных и радиотехнических войск с целью защиты суверенитета и целостности Украины и ее граждан", - сообщила прессслужба Воздушного командования "Центр" Воздушных Сил ВС Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице временно закроют движение транспорта на съезде с Шулявского путепровода.

РБК-Украина писало, что в Киеве с 7 августа и до 28 сентября частично ограничили проезд по Южному мосту, где проведут обновление опор и текущий ремонт деформационных швов.

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Новости Украины ограничение движенияистребители