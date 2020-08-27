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На трасі Київ-Чоп обмежать рух, сідатимуть бойові винищувачі

Автор: Анастасия Рокитна

З 16:00 до 19:00 на ділянці автодороги М-06 Київ-Чоп між селами Крупець та Михайлівка Радивилівського району військові літаки відпрацьовуватимуть посадку та зліт. Тому там буде обмежено рух.

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Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

У прес-службі порадили робити об’їзд через село Гнильче.

"Дані навчання є необхідним елементом підготовки та відпрацювання визначених завдань за призначенням авіаційних, зенітних ракетних та радіотехнічних військ з метою захисту суверенітету та цілісності України і її громадян", - повідомила пресслужба Повітряного командування "Центр" Повітряних Сил ЗС України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у столиці тимчасово закриють рух транспорту на з'їзді з Шулявського шляхопроводу.

Також РБК-Україна писало, що у Києві з 7 серпня та до 28 вересня частково обмежили проїзд по Південному мосту, де проведуть оновлення опор і поточний ремонт деформаційних швів.

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