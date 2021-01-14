На трассе Киев-Чоп автомобиль въехал в отбойник, погибли двое людей

Фото: ДТП на трассе Киев-Чоп (facebook.com/police.in.Rivne)

Сегодня, 14 января, в Ровенской области на трассе Киев-Чоп легковой автомобиль въехал в отбойник. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погибли два человека и еще два пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, ДТП произошло около часа ночи вблизи поселка Гоща. Тогда 31-летний водитель автомобиля Audi А5, не выбрал безопасной скорости, не учел дорожной обстановки и совершил наезд на металлический отбойник.

Вследствие этого водитель автомобиля погиб на месте. Пассажиру, родному брату-ровеснику, медики "скорой" оказывали помощь на месте происшествия, но спасти его не удалось. Двух 27-летних пассажирок с различными легкими травмами госпитализировала "скорая".

Фото: ДТП на трассе Киев-Чоп (facebook.com/police.in.Rivne)

Напомним, сегодня в Киеве пьяный водитель протаранил авто патрульных. В результате аварии пострадал сотрудник полиции.

Кроме того, 10 января на южном объезде Львова произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика. Тогда в результате ДТП погибла одна пассажирка, еще четверо человек были ранены.

Также РБК-Украина писало, что в Одессе произошла масштабная ДТП. В результате столкновения пяти автомобилей погибли несколько человек.