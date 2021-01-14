ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

На трассе Киев-Чоп автомобиль въехал в отбойник, погибли двое людей

Ровенская область, Четверг 14 января 2021 16:17
На трассе Киев-Чоп автомобиль въехал в отбойник, погибли двое людей
Фото: ДТП на трассе Киев-Чоп (facebook.com/police.in.Rivne)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 14 января, в Ровенской области на трассе Киев-Чоп легковой автомобиль въехал в отбойник. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погибли два человека и еще два пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, ДТП произошло около часа ночи вблизи поселка Гоща. Тогда 31-летний водитель автомобиля Audi А5, не выбрал безопасной скорости, не учел дорожной обстановки и совершил наезд на металлический отбойник.

Вследствие этого водитель автомобиля погиб на месте. Пассажиру, родному брату-ровеснику, медики "скорой" оказывали помощь на месте происшествия, но спасти его не удалось. Двух 27-летних пассажирок с различными легкими травмами госпитализировала "скорая".

Фото: ДТП на трассе Киев-Чоп (facebook.com/police.in.Rivne)

Напомним, сегодня в Киеве пьяный водитель протаранил авто патрульных. В результате аварии пострадал сотрудник полиции.

Кроме того, 10 января на южном объезде Львова произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика. Тогда в результате ДТП погибла одна пассажирка, еще четверо человек были ранены.

Также РБК-Украина писало, что в Одессе произошла масштабная ДТП. В результате столкновения пяти автомобилей погибли несколько человек.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия ДТП

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь