ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Киеве пьяный водитель протаранил авто патрульных, есть пострадавшие

Киев, Четверг 14 января 2021 09:45
В Киеве пьяный водитель протаранил авто патрульных, есть пострадавшие
Фото: знак аварийной остановки (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 14 января, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием четырех автомобилей. В результате аварии пострадал сотрудник полиции.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Как сообщается, ДТП произошло на Харьковском шоссе. Спровоцировал аварию водитель автомобиля Ford Edge, у которого позже правоохранители зафиксировали 2,47 промилле алкоголя в крови.

"Во время движения в сторону Ленинградской площади в левом ряду (автомобиль Ford Edge, - ред.) врезался в патрульный полицейский Toyota Prius, Chevrolet Lacetti и Mazda 6. Пострадавшая девушка полицейский, госпитализирована", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работала полиция и оперативная группа.

Фото: ДТП в Киеве (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Напомним, 10 января на южном объезде Львова произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика. Тогда в результате ДТП погибла одна пассажирка и еще четверо человек были ранены.

Кроме того, ранее в Одессе произошла масштабная ДТП. В результате столкновения пяти автомобилей погибли несколько человек.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия ДТП

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь