На трассе Киев-Чернигов столкнулись фура и микроавтобус с пассажирами, есть пострадавшие

На автодороге Киев-Чернигов микроавтобус с пассажирами столкнулся с фурой. Есть пострадавшие, однако их число не уточнили.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Киева.
Авария произошла сегодня, 30 июля, около 8:00 в селе Семиполки.
"Возможно затруднение движения в направлении города. Объезд осуществляется по крайней левой полосе дороги попутного направления", - говорится в сообщении патрульной полиции.
Патрульные охраняют место происшествия, обеспечивающих регулирование движения и вызвали следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств событий.
Фото: на автодороге Киев-Чернигов произошло ДТП (facebook.com/kyivregionpatrolpolice)