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На трассе Киев-Чернигов столкнулись фура и микроавтобус с пассажирами, есть пострадавшие

Автор: Анастасия Рокитна

На автодороге Киев-Чернигов микроавтобус с пассажирами столкнулся с фурой. Есть пострадавшие, однако их число не уточнили.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Киева.

Авария произошла сегодня, 30 июля, около 8:00 в селе Семиполки.

"Возможно затруднение движения в направлении города. Объезд осуществляется по крайней левой полосе дороги попутного направления", - говорится в сообщении патрульной полиции.

Патрульные охраняют место происшествия, обеспечивающих регулирование движения и вызвали следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств событий.

Фото: на автодороге Киев-Чернигов произошло ДТП (facebook.com/kyivregionpatrolpolice)

Напомним, в районе села Каменное произошло ДТП с участием четырех автомобилей.

Ранее полиция рассказала подробности столкновения грузовика и поезда на железнодорожном переезде в Полтавской области.

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