На трасі Київ-Чернігів зіткнулися фура і мікроавтобус з пасажирами, є постраждалі

На автодорозі Київ-Чернігів мікроавтобус з пасажирами зіткнувся з фурою. Є постраждалі, проте їх число не уточнили.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Києва.
Аварія сталася сьогодні, 30 липня, близько 8:00 в селі Семиполки.
"Можливе утруднення руху в напрямку міста. Об'їзд здійснюється по крайній лівій смузі дороги попутного напрямку", - йдеться в повідомленні патрульної поліції.
Патрульні охороняють місце події, забезпечують регулювання руху та викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин подій.
Фото: на автодорозі Київ-Чернігів сталася ДТП (facebook.com/kyivregionpatrolpolice)