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На трассе Киев-Чернигов произошло ДТП с пожаром, есть погибший

Новости » Происшествия     11.06.2020 - 13:00
На трассе Киев-Чернигов произошло ДТП с пожаром, есть погибший
Фото: аварийный знак (РБК-Украина)

Легковушка на большой скорости столкнулась с грузовиком

Вчера, 11 июня, на трассе Киев-Чернигов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и грузовика, в результате которой погиб водитель. Во время столкновения произошло возгорание.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, автомобиль BMW на большой скорости столкнулся с грузовиком SCANIA, после чего образовался пожар, уничтоживший оба авто. В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм погиб на месте.

Видео с места, последствия ночного смертельного #ДТП с возгоранием на трассе #Киев-#Чернигов Напомним, смертельное #ДТП на трассе Киев - Чернигов: горят автомобили Предварительно: Легковушка влетела в фуру. Есть пострадавшие и погибшие. На место летят бойцы ГСЧС. Будьте внимательны и осторожны. Не спешите. Не нарушайте ПДД

Опубликовано dtp.kiev.ua Четверг, 11 июня 2020 года.

Как отмечается, по факту ДТП полиция открыла уголовное производство и начало досудебное расследование.

На трассе Киев-Чернигов произошло ДТП с пожаром, есть погибший

Фото: авария на трассе "Киев-Чернигов" (kv.npu.gov.ua)

Напомним, в среду, 10 июня, во время дорожно-транспортного происшествия погиб полковник Командования воздушных сил ВСУ.

Кроме того, 8 июня, на проспекте Победы в Киеве произошло смертельное ДТП с участием двух легковушек, в результате чего один человек погиб на месте происшествия.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины ДТПпожартрасса
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