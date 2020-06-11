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На трасі Київ-Чернігів сталось ДТП з пожежою, є загиблий

Новини » Надзвичайні події     11.06.2020 - 13:00
На трасі Київ-Чернігів сталось ДТП з пожежою, є загиблий
Фото: аварійний знак (РБК-Україна)

Легковик на великій швидкості зіштовхнувся з вантажівкою

Вчора, 11 червня, на трасі Київ-Чернігів сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легковика та вантажівки, внаслідок якої загинув водій. Під час зіткнення сталося займання.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, легковик BMW на великій швидкості зіштовхнувся з вантажівкою SCANIA, після чого утворилася пожежа, яка знищила обидва авто. У результаті ДТП водій легковика від отриманих травм загинув на місці.

Видео с места, последствия ночного смертельного #ДТП с возгоранием на трассе #Киев-#Чернигов Напомним, смертельное #ДТП на трассе Киев- Чернигов: горят автомобили Предварительно: Легковушка влетела в фуру. Есть пострадавшие и погибшие. На место летят бойцы ГСЧС. Будьте внимательны и осторожны. Не спешите. Не нарушайте ПДД

Опубліковано dtp.kiev.ua Четвер, 11 червня 2020 р.

Як зазначається, за фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження та розпочало досудове розслідування.

На трасі Київ-Чернігів сталось ДТП з пожежою, є загиблий

Фото: аварія на трасі "Київ-Чернігів" (kv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, у середу, 10 червня, під час дорожньо-транспортної пригоди загинув полковник Командування повітряних сил ЗСУ.

Крім того, 8 червня, на проспекті Перемоги в Києві сталась смертельна ДТП за участю двох легковиків, внаслідок чого одна людина загинула на місці події.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ДТПпожежатрасса
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