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Полковник Командования воздушных сил ВСУ погиб в аварии

Новости » Происшествия     11.06.2020 - 12:03
Полковник Командования воздушных сил ВСУ погиб в аварии
Фото: Николай Романов (facebook.com.kpszsu)

В ведомстве семьи Романовых выразили соболезнования

В среду, 10 июня, во время дорожно-транспортного происшествия погиб полковник Командования воздушных сил ВСУ Николай Романов и его жена Татьяна. Военному офицеру было 55 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Командования воздушных сил ВСУ.

В ведомстве не уточнили, где именно и при каких обстоятельствах произошло ДТП. В командовании семье Романовых выразили соболезнования.

Как отмечается, Николай Романов посвятил всю жизнь военной службе. Он проходил службу в Командовании воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Напомним, в Калиновском районе Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которой погибли трое военнослужащих, еще одна пострадавшая находится в реанимации.

Кроме того, РБК-Украина ранее сообщало, что ветеран АТО Руслан Куземский погиб в аварии, которая произошла на трассе Львов-Тернополь.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Вооруженные силы УкраиныДТПпогиблиполковник
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