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На трассе Харьков-Симферополь столкнулись микроавтобус и грузовик: есть погибшие и раненые

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Харьковская область, Вторник 19 октября 2021 08:12
На трассе Харьков-Симферополь столкнулись микроавтобус и грузовик: есть погибшие и раненые Фото: на трассе Харьков-Симферополь столкнулись микроавтобус и грузовик (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 19 октября на трассе "Харьков-Симферополь" произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика. В результате аварии три человека погибли, еще трое - госпитализированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

По информации спасателей, ДТП произошло вблизи с. Копанки Красноградского района (Харьковская область).

Известно, что водитель микроавтобуса допустил столкновение с грузовым автомобилем.

В результате погибли 3 человека и еще 3 травмированы, которых в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

Как добавляют в пресс-центре, для деблокирования от ГСЧС привлекалось 5 человек и 1 единица техники.

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