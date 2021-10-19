На трассе Харьков-Симферополь столкнулись микроавтобус и грузовик: есть погибшие и раненые
Фото: на трассе Харьков-Симферополь столкнулись микроавтобус и грузовик (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Сегодня, 19 октября на трассе "Харьков-Симферополь" произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика. В результате аварии три человека погибли, еще трое - госпитализированы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
По информации спасателей, ДТП произошло вблизи с. Копанки Красноградского района (Харьковская область).
Известно, что водитель микроавтобуса допустил столкновение с грузовым автомобилем.
В результате погибли 3 человека и еще 3 травмированы, которых в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.
Как добавляют в пресс-центре, для деблокирования от ГСЧС привлекалось 5 человек и 1 единица техники.