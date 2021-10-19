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На трасі Харків-Сімферополь зіткнулися мікроавтобус та вантажівка: є загиблі і поранені

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Харківська область, Вівторок 19 жовтня 2021 08:12
На трасі Харків-Сімферополь зіткнулися мікроавтобус та вантажівка: є загиблі і поранені Фото: на трасі Харків-Сімферополь зіткнулися мікроавтобус та вантажівка (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 19 жовтня на трасі "Харків-Сімферополь" сталася ДТП за участі мікроавтобусу та вантажівки. Внаслідок аварії троє людей загинули, ще троє - госпіталізовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

За інформацією рятувальників, ДТП сталося поблизу с. Копанки Красноградського району (Харківська область).

Відомо, що водій мікроавтобусу допустив зіткнення з вантажним автомобілем.

Внаслідок чого загинуло 3 людини та ще 3 травмовано, яких в стані середнього ступеня тяжкості госпіталізували.

Як додають в прес-центрі, для деблокування від ДСНС залучалося 5 осіб та 1 одиниця техніки.

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