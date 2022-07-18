Трасс заявила о готовности встретиться с Путиным на G20, если заменит Джонсона

Другие кандидаты на вторых теледебатах сказали, что не стали бы встречаться с российским президентом.

"Я была готова осадить Сергея Лаврова. И я готова сказать непосредственно Путину и вызвать его на разговор при участии таких крупных стран, как Индия, Индонезия. Таким образом, я поеду туда и вызову его на разговор", - сказала Трасс.

Замминистра по международной торговле Пенни Мордонт сказала, что не стала бы встречаться с российским президентом в существующих обстоятельствах.

Председатель комитета палаты общин Том Тугендхат считает, что сейчас неправильно садиться за стол переговоров.

Экс-замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок сказала, что не будет тратить на это время.

Бывший министр финансов Риши Сунак напомнил, что на встрече министров финансов G20 бойкотировал участие российской стороны.

Впрочем, все кандидаты осудили российскую агрессию против Украины.

Напомним, ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что намерена обеспечить поражение России в войне против Украины, если станет премьер-министром страны.

Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост главы правящей Консервативной партии страны и ее правительства после отставки Джонсона.

Кроме того, ранее младший министр по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт заявила, что выдвигает свою кандидатуру на должность главы Консервативной партии и пост премьер-министра.