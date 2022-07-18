Трас заявила про готовність зустрітися з Путіним на G20, якщо замінить Джонсона

Інші кандидати на других теледебатах сказали, що не стали б зустрічатися з російським президентом.

"Я була готова осадити Сергія Лаврова. І я готова сказати безпосередньо Путіну і викликати його на розмову за участю таких великих країн, як Індія, Індонезія. Таким чином, я поїду туди і викличу його на розмову", - сказала трас.

Заступник міністра з міжнародної торгівлі Пенні Мордонт сказала, що не стала б зустрічатися з російським президентом в теперішніх обставинах.

Голова Комітету Палати громад тому Тугендхат вважає, що зараз неправильно сідати за стіл переговорів.

Ексзаступник міністра у справах жінок і рівноправності Кемі Баденок сказала, що не буде витрачати на це час.

Колишній міністр фінансів Ріші Сунак нагадав, що на зустрічі міністрів фінансів G20 бойкотував участь російської сторони.

Втім, всі кандидати засудили російську агресію проти України.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Великобританії Ліз трас заявила, що має намір забезпечити поразку Росії у війні проти України, якщо стане прем'єр-міністром країни.

Ліз Трас висунула свою кандидатуру на пост глави керівної Консервативної партії країни і її уряду після відставки Джонсона.

Крім того, раніше молодший міністр з торгової політики Великобританії Пенні Мордонт заявила, що висуває свою кандидатуру на посаду голови Консервативної партії і пост прем'єр-міністра.