На пост премьера Британии претендует девять человек, - Sky News

Младший министр по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт заявила, что выдвигает свою кандидатуру на должность главы Консервативной партии и пост премьер-министра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

"Наше руководство должно поменяться. Оно должно поменьше фокусироваться на лидере и гораздо больше на стране. Я готова стать следующим лидером Консервативной партии", - заявила она.

Таким образом, в гонке за лидерство в правительстве Британии участвуют девять человек.

Также на пост британского премьера претендуют:

бывший глава Минздрава Саджид Джавид,

экс-министр иностранных дел Джереми Хант,

бывший глава Минфина Риши Сунак,

министр транспорта Грант Шаппс,

глава специального комитета по иностранным делам общин Том Тугендхат.

По данным издания, ожидается, что в ближайшие дни к гонке могут присоединиться глава британского МВД Прити Пател и министр иностранных дел Лиз Трасс.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который, согласно результатам опроса YouGov, наиболее перспективный потенциальный кандидат на пост лидера Консервативной партии, отказался выдвигать свою кандидатуру.