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Глава МИД Британии намерена обеспечить поражение России в войне против Украины

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Лондон, Понедельник 11 июля 2022 11:34
Глава МИД Британии намерена обеспечить поражение России в войне против Украины Фото: глава МИД Британии Лиз Трасс (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что намерена обеспечить поражение России в войне против Украины, если станет премьер-министром страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью для издания The Telegraph.

"Я выдвигаю свою кандидатуру, потому что я могу быть лидером, могу приносить результаты и принимать трудные решения. У меня есть четкое видение, куда мы должны прийти, а также опыт и решительность для достижения этой цели. Я буду бороться на выборах как консерватор и буду управлять как консерватор. Я быстро и эффективно начну работать в должности премьер-министра, чтобы позаботиться о поражении Владимира Путина в Украине и поддержать работу экономики", - написала министр.

Трасс также напомнила о своих успехах на разных должностях в британском правительстве. В частности, она подчеркнула, что, будучи главой МИД Великобритании, она помогла своей стране возглавить международную реакцию на войну, которую Россия развязала против Украины, а также ввести жесткие санкции, "причинившие реальную боль Путину и Кремлю".

Напомним, накануне Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост главы правящей Консервативной партии страны и ее правительства.

Кроме того, ранее младший министр по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт заявила, что выдвигает свою кандидатуру на должность главы Консервативной партии и пост премьер-министра.

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