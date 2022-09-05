Трасс или Сунак? Нового премьера Британии объявят уже сегодня: что о них известно

Что известно о Лиз Трасс

Лиз Трасс может стать третьей женщиной-премьером Соединенного Королевства после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй.

Элизабет Трасс 47 лет. Родилась в Оксфорде, изучала политику, экономику и философию в Оксфордском университете. Поддерживала Консервативную партию еще будучи студенткой.

Впервые стала членом Палаты общин в 2010-м. Спустя два года Трасс получила должность министра образования, а в 2014 - министра окружающей среды. В кабинете Терезы Мэй возглавляла министерство юстиции, а затем стала главным секретарем казначейства.

После избрания премьером Бориса Джонсона в 2019 году Лиз Трасс осталась в правительстве, но была переведена на пост министра внешней торговли. С сентября 2021 - министр иностранных дел Великобритании.

Фото: глава МИД Британии Лиз Трасс (Getty Images)

Лиз Трасс об Украине

Трасс пообещала, что первым, кому она позвонит в случае своей победы, будет Владимир Зеленский.

Также она собирается как можно быстрее приехать в Киев и подтвердить, что и в дальнейшем украинцы могут рассчитывать на полную поддержку Соединенного Королевства.

С первых дней войны Лиз Трасс выступала за усиление оборонной помощи Украине и введение жестких санкций против РФ. По ее словам, чем больше ракет Россия будет запускать по территории Украины, тем больше помощи поставит Великобритания.

Во время предвыборной кампании Трасс заявила, что намерена обеспечить поражение Кремля в войне против Украины. При этом она против прямого участия британских солдат в конфликте.

Кто такой Риши Сунак

Второму кандидату в премьеры Британии 42 года. Риши Сунак родился в Саутгемптоне в семье выходцев из Индии. Учился в Оксфорде и в Стэнфордском университете.

Стал членом Палаты общин в 2015 году. Сунак занимал должность помощника министра ЖКХ и местного самоуправления в правительстве Терезы Мэй.

В кабинете Бориса Джонсона был назначен сначала главным секретарем казначейства, а с 13 февраля 2020 по 5 июля 2022 года Риши Сунак работал на посту канцлера казначейства Соединенного Королевства.

Во главе министерства финансов внедрил программу помощи бизнесу, пострадавшему из-за пандемии коронавируса. Это принесло ему популярность среди британцев.

Риши Сунак был одним из первых министров, которые объявили о своей отставке в июле в знак недоверия Борису Джонсону на фоне ряда громких скандалов.

Входит в список богатейших британцев, женат на дочери индийского миллиардера, основателя ІТ-корпорации Infosys Нараяна Мурти.

Фото: экс-министр финансов Риши Сунак (Getty Images)

Позиция по войне в Украине

Сунак активно участвовал в разработке мер по финансовой поддержке Украины с начала войны.

На предвыборных дебатах с Лиз Трасс он отметил, что во время его работы канцлером казначейства Великобритания "ввела один из самых сильных пакетов санкций против России, которые когда-либо видел мир", и поддержала Украину оружием.

Также Риши Сунак заявил, что противостояние лидеру РФ Путину требует "жесткости".

Политик назвал вторжение России в Украину "варварским и незаконным", которое будет иметь разрушительные последствия не только для украинцев, но и вызовет нарушения в мировой экономике.