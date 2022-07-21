Кандидат в премьеры Британии озвучила свою позицию по войне в Украине
Действующий министр иностранных дел и кандидат в премьер-министры Великобритании Лиз Трасс заявила, что поддерживает Украину, но выступила против прямого участия британских солдат в войне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Глава МИД подчеркнула, что Британия является союзником Украины в войне, которую развязала Россия. Но в то же время она не считает, что британские войска не должны участвовать в боевых действиях.
"Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину. Мы возглавили международную коалицию по отправке оружия, мы вводим санкции, но я не поддерживаю прямое участие британских войск", - заявила Трасс.
Напомним, что вчера в Британии огласили результаты очередного тура выборов премьера. В финал вошли глава МИД Лиз Трасс и экс-министр финансов Риши Сунак.
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