UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Трасс пообещала в течение недели представить план по борьбе с энергетическим кризисом

Фото: министр иностранных дел Британии Лиз Трасс (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в случае избрания 5 сентября лидером правящей Консервативной партии и премьер-министром в течение первой же недели представит план по борьбе с растущими ценами на электричество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Daily Telegraph.

По ее словам, Великобритании нужно принять трудные решения, чтобы в будущем предоставить себе гарантии, что страна не окажется в сложном положении в энергетическом вопросе каждую осень и зиму.

Трасс утверждает, что нельзя откладывать решение этой проблемы, поэтому она готова действовать и принимать сложные решения, чтобы перестроить экономику Соединенного Королевства.

Выборы премьера Британии

7 июля Борис Джонсон объявил, что уходит с поста премьер-министра Великобритании. Решение было принято после ряда отставок в правительстве, вызванных скандалом с Крисом Пинчером.

При этом члены британского парламента не поддержали вотум недоверия правительству Джонсона.

Позже в Британии приступили к голосованию за нового премьера. Изначально в конкурсе участвовали 11 политиков, однако к финалу список сократился до двух претендентов - Риши Сунака и Лиз Трасс.

Также отметим, что впервые за время своего правления королева Елизавета II назначит нового премьера в своем поместье Балморал в Шотландии. Обычно монархиня назначала нового главу правительства в Букингемском дворце или Виндзорском замке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания