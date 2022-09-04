Трасс пообіцяла протягом тижня представити план боротьби з енергетичною кризою

За її словами, Великобританії потрібно прийняти важкі рішення, щоб в майбутньому надати собі гарантії, що країна не опиниться в складному становищі в енергетичному питанні щоосені і взимку.

Трасс стверджує, що не можна відкладати розв'язання цієї проблеми, тому вона готова діяти і приймати складні рішення, щоб перебудувати економіку Сполученого Королівства.

Вибори прем'єра Британії

7 липня Борис Джонсон оголосив, що йде з посади прем'єр-міністра Великої Британії. Рішення було прийнято після низки відставок в уряді, викликаних скандалом з Крісом пінчером.

При цьому члени британського парламенту не підтримали вотум недовіри уряду Джонсона.

Пізніше в Британії приступили до голосування за нового прем'єра. Спочатку в конкурсі брали участь 11 політиків, проте до фіналу список скоротився до двох претендентів - Ріші Сунака і Ліз Трасс.

Також відзначимо, що вперше за час свого правління королева Єлизавета II призначить нового прем'єра у своєму маєтку Балморал у Шотландії. Зазвичай монархиня призначала нового главу уряду в Букінгемському палаці або Віндзорському замку.