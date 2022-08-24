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Трасс обещает чаще делиться разведданными о России, если станет премьер-министром

Фото: министр иностранных дел Британии Лиз Трасс (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Глава МИД Британии Лиз Трасс обещала чаще делиться с общественностью информацией спецслужб о планах России на международной арене, если станет премьер-министром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Daily Telegraph.

Трасс заявила, что будет применять подобный "жесткий подход для сдерживания злонамеренной активности со стороны потенциально враждебных государств", которые "угрожают глобальной безопасности".

"Я пойду еще дальше в качестве премьер-министра и буду делать все возможное, в том числе рассекречивать больше разведданных, чтобы показать миру тактику президента РФ Владимира Путина. Мое правительство будет стратегически использовать данные разведки, чтобы обнажить попытки Кремля подрывать и дестабилизировать свободолюбивые демократии", - заявила она.

Напомним, глава МИД Британии Лиз Трасс, претендующая на посты лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра, заявила, что готова применить ядерное оружие в случае необходимости.

До этого Трасс заявила, что президент России Владимир Путин не имеет морального права заседать в G20, пока идет война против Украины.

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