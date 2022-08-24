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Трасс обіцяє частіше ділитися розвідданими про Росію, якщо стане прем'єр-міністром

Фото: міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Глава МЗС Британії Ліз Трасс обіцяла частіше ділитися з громадськістю інформацією спецслужб про плани Росії на міжнародній арені, якщо стане прем'єр-міністром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Daily Telegraph.

Трасс заявила, що буде застосовувати подібний "жорсткий підхід для стримування зловмисної активності з боку потенційно ворожих держав", які "загрожують глобальній безпеці".

"Я піду ще далі як прем'єр-міністр і буду робити все можливе, в тому числі розсекречувати більше розвідданих, щоб показати світу тактику президента РФ Володимира Путіна. Мій уряд буде стратегічно використовувати дані розвідки, щоб оголити спроби Кремля підривати і дестабілізувати волелюбні демократії", - заявила вона.

Нагадаємо, глава МЗС Британії Ліз Трасс, яка претендує на посади лідера керівної Консервативної партії і прем'єр-міністра, заявила, що готова застосувати ядерну зброю в разі необхідності.

До цього Трасс заявила, що президент Росії Володимир Путін не має морального права засідати в G20, поки йде війна проти України.

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