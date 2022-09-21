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Трасс і глава Єврокомісії назвали ознакою слабкості мобілізацію в РФ

Фото: Трасс і глава Єврокомісії назвали ознакою слабкості мобілізацію в РФ (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Оголошення президентом РФ Володимиром Путіним часткової мобілізації в Росії є ознакою того, що вторгнення в Україну провалюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву прем’єр-міністра Великої Британії Ліз Трасс та президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

"Вони засуджують дії Росії в Україні і погоджуються, що заклики Путіна мобілізувати частину населення є ознакою того, що вторгнення Росії провалюється. Це ознака слабкості", - йдеться у заяві.

Трасс і фон дер Ляєн вперше зустрілись особисто після того, як британський прем'єр-міністр вступила на посаду. Зустріч відбулася на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Політики також відзначили мужність і відвагу українського народу та підкреслили спільну відданість підтримувати Україну в її боротьбі доти, поки це буде потрібно.

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін хоче втопити Україну у крові своїх солдатів.

РБК-Україна зібрало реакції закордонних лідерів на оголошення мобілізаці та все, що відомо про ситуацію в Росії на даний момент.

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