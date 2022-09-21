RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Трасс и глава Еврокомиссии назвали признаком слабости мобилизацию в РФ

Фото: Трасс і глава Єврокомісії назвали ознакою слабкості мобілізацію в РФ (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Оглашение президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации в России является признаком того, что вторжение в Украину проваливается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Они осуждают действия России в Украине и соглашаются, что призывы Путина мобилизовать часть населения являются признаком того, что вторжение России проваливается. Это признак слабости", – говорится в заявлении.

Трасс и фон дер Ляен впервые встретились лично после того, как британский премьер-министр вступила в должность. Встреча прошла на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Политики также отметили мужество и отвагу украинского народа и подчеркнули общую преданность поддерживать Украину в ее борьбе, пока это будет нужно.

Напомним, российский президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин хочет утопить Украину в крови своих солдат.

РБК-Украина собрала реакции зарубежных лидеров на объявление мобилизации и все, что известно о ситуации в России на данный момент.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияЕвросоюзМобилизация в России