Трасс и глава Еврокомиссии назвали признаком слабости мобилизацию в РФ

Оглашение президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации в России является признаком того, что вторжение в Украину проваливается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Они осуждают действия России в Украине и соглашаются, что призывы Путина мобилизовать часть населения являются признаком того, что вторжение России проваливается. Это признак слабости", – говорится в заявлении.

Трасс и фон дер Ляен впервые встретились лично после того, как британский премьер-министр вступила в должность. Встреча прошла на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Политики также отметили мужество и отвагу украинского народа и подчеркнули общую преданность поддерживать Украину в ее борьбе, пока это будет нужно.