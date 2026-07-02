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Траси затопило, течія ледь не знесла дітей: західні області накрила потужна злива

21:40 02.07.2026 Чт
2 хв
Вода піднялася за лічені хвилини
aimg Сергій Козачук
Траси затопило, течія ледь не знесла дітей: західні області накрила потужна злива Фото: велика вода заблокувала рух на заході України (t.me/rivnepatrolpolice)
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У Рівненській та Тернопільській областях сильна злива спричинила масштабні підтоплення. Через різкий підйом води заблоковано рух важливими автошляхами, а у Кременецькій громаді ледь не сталася трагедія з дітьми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення очевидців у соцмережах та пресслужбу Патрульної поліції Рівненської області.

Порятунок дітей та перекрита траса на Тернопіль

За інформацією очевидців, в Горинці (Кременецька громада) після потужної зливи рівень води стрімко піднявся.

Місцеві діти почали заходити у воду, проте сильна течія стала зносити двох малюків.

На допомогу дітям вчасно кинулися дорослі та старші школярі. Постраждалим надали необхідну медичну допомогу, наразі всі діти живі та перебувають у безпеці.

Через наслідки негоди автомобільна дорога М-19 Тернопіль - Кременець наразі повністю перекрита. На місці надзвичайної події працюють рятувальники, поліція та представники місцевої влади.

Обмеження руху на трасі Київ - Чоп

Ускладнення ситуації на дорогах зафіксовано і в Рівненській області. Внаслідок зливи підтоплено ділянку міжнародної траси.

Ускладнено рух на автодорозі М-06 Київ - Чоп, поблизу села Варковичі Дубенського району.

Патрульні поліцейські організували реверсне регулювання руху та повністю контролюють проїзд транспорту.

Водіїв закликають бути максимально уважними, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції, а також беззаперечно виконувати вказівки регулювальників.

Наслідки негоди в Україні

Нагадаємо, масштабні грозові фронти регулярно залишають без електропостачання сотні українських міст і сіл, завдаючи збитків інфраструктурі та житловим будинкам.

Зокрема, під час потужного циклону наприкінці червня 2026 року без світла залишилися близько 600 населених пунктів у восьми областях України. Тоді через штормовий вітер та зливи постраждали Волинська, Київська, Львівська та інші регіони, а ремонтним бригадам довелося працювати в посиленому режимі для відновлення мереж.

Подібні серйозні підтоплення та руйнування фіксувалися і під час попередніх великих буревіїв. У липні 2025 року сильні дощі накрили Житомирську, Вінницьку та Київську області, внаслідок чого рятувальники відкачували сотні кубометрів води з підвалів та розчищали дороги від десятків упалих дерев.

Крім того, стихійні лиха часто ускладнюють роботу і без того дефіцитної енергосистеми. На початку літа 2024 року негода знеструмила понад 300 населених пунктів у 7 областях, що разом із російськими атаками на інфраструктуру змусило енергетиків запроваджувати ліміти споживання по всій країні.

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