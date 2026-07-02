Траси затопило, течія ледь не знесла дітей: західні області накрила потужна злива

У Рівненській та Тернопільській областях сильна злива спричинила масштабні підтоплення. Через різкий підйом води заблоковано рух важливими автошляхами, а у Кременецькій громаді ледь не сталася трагедія з дітьми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення очевидців у соцмережах та пресслужбу Патрульної поліції Рівненської області .

На допомогу дітям вчасно кинулися дорослі та старші школярі. Постраждалим надали необхідну медичну допомогу, наразі всі діти живі та перебувають у безпеці.

Наслідки негоди в Україні

Нагадаємо, масштабні грозові фронти регулярно залишають без електропостачання сотні українських міст і сіл, завдаючи збитків інфраструктурі та житловим будинкам.

Зокрема, під час потужного циклону наприкінці червня 2026 року без світла залишилися близько 600 населених пунктів у восьми областях України. Тоді через штормовий вітер та зливи постраждали Волинська, Київська, Львівська та інші регіони, а ремонтним бригадам довелося працювати в посиленому режимі для відновлення мереж.

Подібні серйозні підтоплення та руйнування фіксувалися і під час попередніх великих буревіїв. У липні 2025 року сильні дощі накрили Житомирську, Вінницьку та Київську області, внаслідок чого рятувальники відкачували сотні кубометрів води з підвалів та розчищали дороги від десятків упалих дерев.

Крім того, стихійні лиха часто ускладнюють роботу і без того дефіцитної енергосистеми. На початку літа 2024 року негода знеструмила понад 300 населених пунктів у 7 областях, що разом із російськими атаками на інфраструктуру змусило енергетиків запроваджувати ліміти споживання по всій країні.