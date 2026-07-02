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Трассы затопило, течение чуть не снесло детей: западные области накрыл мощный ливень

21:40 02.07.2026 Чт
2 мин
Вода поднялась в считанные минуты
aimg Сергей Козачук
Трассы затопило, течение чуть не снесло детей: западные области накрыл мощный ливень Фото: большая вода заблокировала движение на западе Украины (t.me/rivnepatrolpolice)
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В Ровенской и Тернопольской областях сильный ливень повлек за собой масштабные подтопления. Из-за резкого подъема воды заблокировано движение по важным автодорогам, а в Кременецкой общине чуть не произошла трагедия с детьми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения очевидцев в соцсетях и пресс-службу Патрульной полиции Ровенской области.

Спасение детей и перекрытая трасса на Тернополь

По информации очевидцев, в Горинке (Кременецкая община) после мощного ливня уровень воды стремительно поднялся.

Местные дети начали заходить в воду, однако сильное течение стало сносить двух малышей.

На помощь детям вовремя устремились взрослые и старшие школьники. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, все дети живы и находятся в безопасности.

Из-за последствий непогоды автомобильная дорога М-19 Тернополь - Кременец полностью перекрыта. На месте происшествия работают спасатели, полиция и представители местных властей.

Ограничение движения на трассе Киев - Чоп

Усложнение ситуации на дорогах зафиксировано и в Ровенской области. В результате ливня подтоплен участок международной трассы.

Усложнено движение на автодороге М-06 Киев - Чоп, вблизи села Варковичи Дубенского района.

Патрульные полицейские организовали реверсное регулирование движения и полностью контролируют проезд транспорта.

Водителей призывают быть максимально внимательными, соблюдать безопасную скорость и дистанцию, а также безоговорочно следовать указаниям регуляторов.

Последствия непогоды в Украине

Напомним, масштабные грозовые фронты регулярно оставляют без электроснабжения сотни украинских городов и сел, нанося ущерб инфраструктуре и жилым домам.

В частности, во время мощного циклона в конце июня 2026 без света остались около 600 населенных пунктов в восьми областях Украины. Тогда из-за штормового ветра и ливней пострадали Волынская, Киевская, Львовская и другие регионы, а ремонтным бригадам пришлось работать в усиленном режиме для восстановления сетей.

Подобные серьезные подтопления и разрушения фиксировались и во время предыдущих крупных ураганов. В июле 2025 года сильные дожди накрыли Житомирскую, Винницкую и Киевскую области, в результате чего спасатели откачивали сотни кубометров воды из подвалов и расчищали дороги от десятков упавших деревьев.

Кроме того, стихийные бедствия часто усложняют работу и без того дефицитной энергосистемы. В начале лета 2024 года непогода обесточила более 300 населенных пунктов в 7 областях, что вместе с российскими атаками на инфраструктуру заставило энергетиков вводить лимиты потребления по всей стране.

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