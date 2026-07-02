Трассы затопило, течение чуть не снесло детей: западные области накрыл мощный ливень

В Ровенской и Тернопольской областях сильный ливень повлек за собой масштабные подтопления. Из-за резкого подъема воды заблокировано движение по важным автодорогам, а в Кременецкой общине чуть не произошла трагедия с детьми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения очевидцев в соцсетях и пресс-службу Патрульной полиции Ровенской области .

Водителей призывают быть максимально внимательными, соблюдать безопасную скорость и дистанцию , а также безоговорочно следовать указаниям регуляторов.

Усложнение ситуации на дорогах зафиксировано и в Ровенской области. В результате ливня подтоплен участок международной трассы .

На помощь детям вовремя устремились взрослые и старшие школьники. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, все дети живы и находятся в безопасности.

Последствия непогоды в Украине

Напомним, масштабные грозовые фронты регулярно оставляют без электроснабжения сотни украинских городов и сел, нанося ущерб инфраструктуре и жилым домам.

В частности, во время мощного циклона в конце июня 2026 без света остались около 600 населенных пунктов в восьми областях Украины. Тогда из-за штормового ветра и ливней пострадали Волынская, Киевская, Львовская и другие регионы, а ремонтным бригадам пришлось работать в усиленном режиме для восстановления сетей.

Подобные серьезные подтопления и разрушения фиксировались и во время предыдущих крупных ураганов. В июле 2025 года сильные дожди накрыли Житомирскую, Винницкую и Киевскую области, в результате чего спасатели откачивали сотни кубометров воды из подвалов и расчищали дороги от десятков упавших деревьев.

Кроме того, стихийные бедствия часто усложняют работу и без того дефицитной энергосистемы. В начале лета 2024 года непогода обесточила более 300 населенных пунктов в 7 областях, что вместе с российскими атаками на инфраструктуру заставило энергетиков вводить лимиты потребления по всей стране.