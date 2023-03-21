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На трасі Одеса-Рені відбулись одразу дві аварії: рух ускладнено (фото)

Фото: на трасі Одеса-Рені сталися одразу дві аварії, рух утруднений (facebook.com/odesa.ukravtodor)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 21 березня, на трасі Одеса-Рені сталися дві аварії на двох різних ділянках дороги - на 180 км, поблизу с. Холмське та на 210 км, поблизу с. Суворове. Рух на дорозі ускладнено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу автомобільних доріг в Одеській області.

"На автомобільній дорозі М-15 Одеса-Рені (на м. Бухарест) сталися дві дорожньо-транспортні пригоди на різних ділянках дороги (на 180 км, поблизу с.Холмське та на 210 км, поблизу с.Суворове)", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, біля с.Холмське водій вантажівки не впорався з керуванням, унаслідок чого авто перекинулося, біля с.Суворове - відбулося зіткнення двох великовантажних засобів.

Ускладнення руху

Наразі рух біля с.Холмське, у напрямку м.Ізмаїл, здійснюється у реверсивному режимі, рух біля с.Суворове, здійснюється однією смугою, частково узбіччям.

"Просимо водіїв планувати маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації та дотримуватись правил дорожнього руху", - кажуть у Службі.

Як повідомлялося, в Одеській області ввечері 4 лютого сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув чоловік похилого віку.

Нагадаємо, у Києві вантажівка протаранила п'ять припаркованих автомобілів.

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