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На трассе Одесса-Рени произошли сразу две аварии: движение затруднено (фото)

Фото: на трассе Одесса-Рени произошли сразу две аварии, движение затруднено (facebook.com/odesa.ukravtodor)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 21 марта, на трассе Одесса-Рени произошли две аварии на двух разных участках дороги - на 180 км, вблизи с. Холмское и на 210 км, вблизи с. Суворово. Движение на дороге затруднено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу автомобильных дорог в Одесской области.

"На автомобильной дороге М-15 Одесса-Рени (на г. Бухарест) произошло два дорожно-транспортных происшествия на разных участках дороги (на 180 км, вблизи с.Холмское и на 210 км, вблизи с.Суворово)", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, возле с.Холмское водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего авто перевернулось, возле с.Суворово - произошло столкновение двух большегрузных средств.

Осложнение движения

В настоящее время движение возле с. Холмское, в направлении г. Измаил, осуществляется в реверсивном режиме, движение возле с. Суворово, осуществляется одной полосой, частично обочиной.

"Просим водителей планировать маршрут своей поездки с учетом этой информации и соблюдать правила дорожного движения", - говорят в Службе.

Как сообщалось, в Одесской области вечером 4 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пожилой мужчина.

Напомним, в Киеве грузовик протаранил пять припаркованных автомобилей.

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ДТПОдессаРени