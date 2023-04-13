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Автобус Одеса-Кишинів потрапив у ДТП недалеко від кордону, рух обмежений

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Одеська область, Четвер 13 квітня 2023 15:18
Автобус Одеса-Кишинів потрапив у ДТП недалеко від кордону, рух обмежений Фото: на трасі Одеса-Рені призупинили рух транспорту через ДТП з автобусом (t.me/politiadefrontiera)
Автор: Марія Кучерявець

На автодорозі Одеса-Рені зі сторони пункту пропуску "Удобне" тимчасово зупинений рух автотранспорту. Причиною тому є ДТП за участі автобуса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міського голови Ізмаїла Андрія Абрамченка та прикордонну поліцію Молдови.

"Шановні жителі та гості міста Ізмаїл! У зв’язку із виникненням ДТП в с.Маяки прийнято рішення тимчасово зупинити пропуск транспортних засобів на в’їзд на транзитну ділянку автодороги Одеса-Рені зі сторони пункту пропуску "Удобне" з метою уникнення черг між пунктами пропуску Маяки та "Удобне", - попередив Абрамченко.

За його словами, через це вже зібралися черги з автомобілів. Зі сторони пункту пропуску Маяки в напрямку с. Маяки вона простяглася на близько 7 км, а зі сторони пункту пропуску "Удобне" в напрямку в Ізмаїла становить близько 2 км.

Зазначимо, що за даними місцевих ЗМІ, причиною тому стало ДТП за участю автобуса. Про аварію вже також повідомили у прикордонній поліції Молдови.

Фото: на трасі Одеса-Рені призупинили рух транспорту через ДТП з автобусом (t.me/politiadefrontiera)

Відомо, що пасажирський автобус, який їхав з Одеси до Кишинева, потрапив в аварію на трасі Одеса-Рені, неподалік від кордону з Молдовою.

За даними молдовського відомства, усіх пасажирів автобуса вже доправили до Молдови. Госпіталізація знадобилася лише водієві.

Нагадаємо, що 9 квітня на автодорозі Київ-Чоп під Житомиром сталася аварія.

Також повідомлялося, що 1 квітня, в Одеській області легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок аварії загинуло подружжя.

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