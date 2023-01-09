На трасі Одеса - Рені перекрили рух: названо об'їзний маршрут

Сьогодні, 9 січня, вдень на трасі Одеса - Рені сталася аварія, через яку рух було перекрито.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Одеської області у Telegram.
"У зв'язку з дорожньо-транспортною пригодою, що сталася близько 15 години, на автодорозі М15 Одеса - Рені 233 км (обхід міста Ізмаїл) - рух перекрито. За попередньою інформацією, водій вантажівки не впорався з керуванням, внаслідок чого авто перекинулося", - зазначають у поліції.
При цьому правоохоронці зазначають, що об'їзд легкового транспорту відбувається через Ізмаїл. Водіїв просять планувати маршрут своєї поїздки з огляду на перекриту трасу.
На місці ДТП вже працюють правоохоронці та усі необхідні оперативні служби.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 9 січня через погодні умови в Києві зросла кількість ДТП. На дорогах столиці вже сталося 30 аварій, у яких 6 людей постраждали.
Також ми писали, що двоє громадян України потрапили до дорожньо-транспортної пригоди у польському місті Вільчиць у Нижній Сілезії.
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