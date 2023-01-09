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На трассе Одесса - Рени перекрыли движение: назван объездной маршрут

Фото: на трассе Одесса - Рени перекрыли движение (t.me/od_patrolpolice)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 9 января, днем на трассе Одесса - Рени произошла авария, из-за которой движение было перекрыто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Одесской области в Telegram.

"В связи с произошедшим около 15 часов дорожно-транспортным происшествием на автодороге М15 Одесса - Рени 233 км (обход города Измаил) - движение перекрыто. По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего авто опрокинулось", - отмечают в полиции.

При этом правоохранители отмечают, что объезд легкового транспорта совершается через город Измаил. Водителей просят планировать маршрут своей поездки, учитывая перекрытую трассу.

На месте ДТП уже работают правоохранители и все необходимые оперативные службы.

Напомним, ранее стало известно, что 9 января из-за погодных условий в Киеве возросло количество ДТП. На дорогах столицы уже произошло 30 аварий, в которых 6 человек пострадали.

Также мы писали, что двое граждан Украины попали в дорожно-транспортное происшествие в польском городе Вильчиц в Нижней Силезии.

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