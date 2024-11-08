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На трасі Одеса-Рені обмежують рух: у чому причина

П'ятниця 08 листопада 2024 00:39
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На трасі Одеса-Рені обмежують рух: у чому причина Фото: знак "Стоп" (ілюстроване фото Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

У ніч на 8 листопада на трасі Одеса-Рені тимчасово припинився рух транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Зазначається, що обмеження діятиме з 1:00 до 4:00 для всіх видів транспорту.

Повідомляється, що у цей час дорожні служби встановлюватимуть обладнання для моніторингу транспортного потоку.

Як заявили у Державній прикордонній службі України, обмеження стосуватимуться як легкових, так і вантажних автомобілів, щоб забезпечити безпеку працівників.

Водіям порекомендували планувати поїздки заздалегідь, враховуючи цей інтервал часу, або ж очікувати завершення робіт на місці.

Траса Одеса-Рені

Це стратегічна автомагістраль в Одеській області, яка є одним із основних шляхів, який з’єднує Україну з Молдовою та країнами ЄС.

Деякі ділянки траси часто навантажені великою кількістю транзитних вантажівок, що спричиняє локальні затримки. Ця проблема особливо актуальна зараз, під час повномасштабного вторгнення РФ.

Однак, не дивлячись на це, трасу продовжують успішно модернізовувати та розширювати.

Зазначимо, що трасу вже обмежували частково у 2022 році.

Також нагадаємо, що раніше ми повідомляли про те, що пункти пропуску на кордоні з Молдовою тимчасово не працюють.

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