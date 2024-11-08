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На трассе Одесса-Рени ограничивают движение: в чем причина

Пятница 08 ноября 2024 00:39
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На трассе Одесса-Рени ограничивают движение: в чем причина Фото: знак "Стоп" (иллюстрированное фото Getty Images)
Автор: Нина Еланская

В ночь на 8 ноября на трассе Одесса-Рени временно прекратилось движение транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Отмечается, что ограничение будет действовать с 1:00 до 4:00 для всех видов транспорта.

Сообщается, что в настоящее время дорожные службы будут устанавливать оборудование для мониторинга транспортного потока.

Как заявили в Государственной пограничной службе Украины, ограничения будут касаться как легковых, так и грузовых автомобилей, чтобы обеспечить безопасность работников.

Водителям порекомендовали планировать поездки заранее, учитывая этот интервал времени, или ожидать завершения работ на месте.

Трасса Одесса-Рени

Это стратегическая автомагистраль в Одесской области, которая является одним из основных путей, соединяющих Украину с Молдовой и странами ЕС.

Некоторые участки трассы часто нагружены большим количеством транзитных грузовиков, что приводит к локальным задержкам. Эта проблема особенно актуальна сейчас во время полномасштабного вторжения РФ.

Однако, не смотря на это, трассу продолжают успешно модернизировать и расширять.

Отметим, что трассу уже ограничивали частично в 2022 году.

Также напомним, что ранее мы сообщали о том, что пункты пропуска на границе с Молдовой временно не работают.

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