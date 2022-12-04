З 6 грудня частково перекриють трасу Одеса-Рені: мапа об’їзду

Трасу Одеса - Рені буде частково перекрито через ремонт залізничного переїзду. Ремонт триватиме з 6 до 12 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеса. Офіційно .

"Перекриття руху через залізничний переїзд на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-15, біля смт. Сарата", - йдеться в повідомленні.

Коли перекриють?

З 23:00 6 грудня до 05:00 години ранку 12 грудня на дорозі М-15 Одеса - Рені (на м. Бухарест), км 118+300 (біля смт. Сарата) буде закрито рух для всіх видів транспорту, у зв'язку з аварійно-ремонтними роботами на залізничному переїзді.

Що будуть робити?

Враховуючи велику кількість скарг щодо заторів, стану покриття на залізничному переїзді, АТ "Укрзалізниця" буде проводити аварійно-ремонтні роботи.

Мета робіт - ліквідувати аварійну ситуацію, яка сталася на переїзді біля смт. Сарата, шляхом підняття колій, що вирівняє поздовжній профіль ділянки переїзду і дасть змогу транспорту з більшою швидкістю перетинати зазначену ділянку. Також буде проведено ремонт покриття на переїзді на підходах до нього.

Об’їзд

На час проведення робіт, об'їзд буде здійснюватися через дорогу місцевого значення О162235 та територіального значення Т-16-43, за маршрутом с. Ярославка та с. Кулевча в обох напрямках (на м. Ізмаїл та на м. Одеса).