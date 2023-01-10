На трасі Київ-Чоп внаслідок ДТП ускладнений рух транспорту: подробиці
У вівторок увечері, 10 січня, на трасі Київ-Чоп сталася ДТП за участю двох автомобілів. Внаслідок аварії ускладнений рух транспорту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Патрульної поліції Львівської області.
"На автодорозі М-06 Київ - Чоп, біля населеного пункту Козьова сталося зіткнення двох транспортних засобів", - йдеться в повідомленні.
На даний момент рух транспорту частково перекритий. Об’їзд здійснюється через населений пункт Славське.
Станом на 21:18 одну смугу звільнили для руху транспорту та організували реверсний рух.
Зазначено, що патрульні забезпечують безпеку та регулювання дорожнього руху.
На місці працюють слідчі з ДТП та всі необхідні оперативні служби.
Нагадаємо, вчора, 9 січня, вдень на трасі Одеса-Рені сталася аварія, через яку рух було перекрито.
Також раніше ми писали, що через погодні умови в Києві зросла кількість ДТП. Наразі на дорогах столиці вже трапились 30 аварій, в яких 6 людей постраждали.
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