На трассе Киев-Чоп в результате ДТП затруднено движение транспорта: подробности
Во вторник вечером, 10 января, на трассе Киев-Чоп произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате аварии осложнено движение транспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Патрульной полиции Львовской области.
"На автодороге М-06 Киев-Чоп, возле населенного пункта Козева произошло столкновение двух транспортных средств", - говорится в сообщении.
В настоящее время движение транспорта частично перекрыто. Объезд осуществляется через населенный пункт Славское.
По состоянию на 21:18 одну полосу освободили для движения транспорта и организовали реверсное движение.
Указано, что патрульные обеспечивают безопасность и регулировку дорожного движения.
На месте работают следователи по ДТП и все необходимые оперативные службы.
Напомним, вчера, 9 января, днем на трассе Одесса-Рени произошла авария, из-за которой движение было перекрыто.
Также ранее мы писали, что из-за погодных условий в Киеве выросло количество ДТП. На дорогах столицы уже произошло 30 аварий, в которых 6 человек пострадали.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.