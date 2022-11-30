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На трассе Киев-Чоп произошло масштабное ДТП: движение в сторону столицы перекрыто

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Киевская область, Среда 30 ноября 2022 08:54
На трассе Киев-Чоп произошло масштабное ДТП: движение в сторону столицы перекрыто Фото: на трассе Киев-Чоп произошло масштабное ДТП (t.me/kyivregionpatrolpolice)
Автор: Руслан Гаращенко

Под утро 30 ноября на трассе Киев-Чоп произошло ДТП с участием трех автомобилей. Вследствие аварии все полосы движения в направлении столицы перекрыты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение патрульной полиции Киевской области в Telegram.

Как рассказали правоохранители, аварии произошла неподалеку села Копылов в Бучанском районе. ДТП произошло с участием 3 транспортных средств: микроавтобусов Fiat Ducato, Mercedes Sprinter и грузовика Man TGA.

По предварительным данным, вследствие столкновения есть пострадавшие.

"В результате ДТП все полосы движения в направлении г. Киев перекрыты. Организовано реверсивное движение. Водители, с пониманием отнеситесь к временным неудобствам, заранее планируйте свои маршруты, учитывая указанную информацию", - отметили в полиции.

На трассе Киев-Чоп произошло масштабное ДТП: движение в сторону столицы перекрыто

Фото: предварительное место ДТП (Goggle карты)

Напомним, по данны полиции, массовые отключения света после российских ракетных ударов привели к тому, что в шесть раз увеличилось количество погибших в ДТП.

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