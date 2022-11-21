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На трасах з Києва до Чопа та Ягодина заборонили рух вантажівок: на яких ділянках

Фото: на трасах з Києва до Чопа та Ягодину заборонили рух вантажівок (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На трасах із Києва до Чопа та Ягодина у Житомирській області тимчасово заборонили рух вантажівок.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Укравтодору.

Через складні погодні умови — сильний сніг, хуртовина — з 18:00 запроваджено обмеження руху вантажних транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування державного значення:

  • М-06 Київ - Чоп км 68+340 - 258+513
  • М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на Люблін) км 79+717 – км 245+948.

Повідомляється, що це потрібно для недопущення дорожньо-транспортних пригод та виникнення пробок. Про зняття обмеження буде повідомлено додатково.

Раніше ми писали, що сьогодні, 21 листопада, в Україні, окрім південних та південно-східних областей, на дорогах спостерігається ожеледиця та сильні снігопади, що може призвести до порушення руху транспорту.

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